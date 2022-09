Julija več zaposlenih, ki so opravljali delo od doma vsaj en dan v tednu

Ljubljana, 9. septembra - Z začetkom poletnih dopustov se je število zaposlenih, ki so bili odsotni z dela, zvišalo za 16 odstotkov. Ob naraščanju števila potrjenih primerov covida-19 pa se je zvišal tudi delež zaposlenih, ki so delo opravljali od doma vsaj en dan v tednu, so danes objavili v državnem statističnem uradu.