Poleti manjši delež zaposlenih delal od doma

Ljubljana, 20. septembra - Delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je do sredine avgusta znižal na 11 odstotkov. Vse dni v tednu so od doma delali štirje odstotki zaposlenih; ta delež se od sredine julija do sredine avgusta ni spremenil, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada.