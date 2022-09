V Novi Gorici opozorili na kadrovske težave zdravstvenih zavodov

Nova Gorica, 9. septembra - Novogoriški mestni svet je na četrtkovi seji ob potrjevanju dveh dodatnih koncesij za zdravnika družinske medicine opozoril na kritične razmere zaradi pomanjkanja kadrov, ki jih tamkajšnji zdravstveni dom sam ne more zagotoviti. Ker imajo težave tudi drugi zdravstveni in socialnovarstveni zavodi v regiji, so državo pozvali k sistemskim ukrepom.