Grške otoke v Jonskem morju stresel potres

Patras, 8. septembra - Velik del zahodne Grčije je davi stresel potres, ki so ga čutili predvsem na otokih v Jonskem morju in na zahodni obali polotoka Peloponez. Po podatkih atenskega inštituta za geodinamiko je imel potres magnitudo 5,4, njegov epicenter pa je bil zahodno od otoka Zakintos na globini približno 10 kilometrov. O škodi in žrtvah za zdaj niso poročali.