Na zahodu Grčije neurje, potres na otokih Samos in Ikarija

Atene/Patras, 30. novembra - Zahod Grčije so ponoči prizadele poplave, ki so posledica obilnega deževja in silovitega vetra. Posebej hudo je po poročanju lokalnih medijev v pristaniškem mestu Patras ter na otokih v Jonskem morju. Otoka Samos in Ikarija v Egejskem morju pa je davi stresel potres z magnitudo 5. Poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi ni.