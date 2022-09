Mariborski turistični forum o priložnostih mesta in regije

Maribor, 8. septembra - Zavod za turizem Maribor je danes gostil prvi Mariborski turistični forum, na katerem so predstavili načrte za razvoj mesta na področju turizma, vključno z novo strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije do leta 2027. Okoli 150 udeležencem so predstavili tudi nekatere že začete aktivnosti vseh vključenih deležnikov.