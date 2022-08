STO v partnerstvu z Lonely Planetom z novo vsebinsko kampanjo

Ljubljana, 19. avgusta - STO je skupaj z medijsko založbo Lonely Planet danes zagnala trimesečno večkanalno vsebinsko kampanjo, ki Slovenijo predstavlja kot izjemno destinacijo za aktivna doživetja in doživetja v naravi. V ospredju so trije članki, ki izpostavljajo Bohinj z okolico, vzhodno Slovenijo z Mariborom in Ptujem ter Koroško s kolesarjenjem pod Peco.