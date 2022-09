V napadu Al Kaide v Jemnu ubitih skoraj 30 ljudi

Aden, 6. septembra - V napadu džihadistične teroristične skupine Al Kaida na jugu Jemna je bilo danes ubitih 21 separatističnih borcev skupine Varnostni pas in šest članov jemenske podružnice Al Kaide, so sporočile tamkajšnje oblasti. Al Kaida je napadla kontrolno točko separatistične skupine v regiji Abijan, nakar so izbruhnili večurni spopadi.