ZN: Sprti strani v Jemnu premirje podaljšali do oktobra

Sana, 2. avgusta - Združeni narodi so danes sporočili, da sta se sprti strani v Jemnu le nekaj ur pred iztekom premirja dogovorili, da ga bosta podaljšali še za dva meseca. Prekinitev ognja naj bi tako v državi, ki jo od leta 2014 pretresa vojna in se sooča z eno najhujših humanitarnih kriz na svetu, podaljšali do 2. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.