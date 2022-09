Preiskovalni sodnik osumljencu umora v naselju Brezje na Dolenjskem odredil pripor

Novo mesto, 6. septembra - Preiskovalni sodnik novomeškega sodišča je za 25-letnega osumljenca sobotnega umora v novomeškem romskem naselju Brezje Mirka Pilingerja odredil pripor. Ovaden je zaradi umora in poskusa uboja. Policija je v zvezi z dogodkom odvzela prostor tudi 20-letniku, so povedali na PU Novo mesto, kjer so danes predstavili podrobnosti dogajanja.

Kot je znano, je do streljanja na glavni cesti Novo mesto-Mirna Peč v romskem naselju Brezje prišlo v soboto okoli 22. ure. Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto Franceta Božičnika je do dogodka prišlo po zaključku zabave v Brezju, ko je iz naselja odpeljalo vozilo znamke Seat. Takoj za njim je zapeljalo vozilo Audi A6.

Voznik slednjega, 20-letnik iz Brezja, je na cesti seata dohitel, zapeljal pred njega in trčil vanj ter mu preprečil nadaljnjo vožnjo. Iz audija je nato izstopil Pilinger, oborožen z avtomatsko puško, najverjetneje znamke kalašnikov, in začel streljati proti seatu, od tam pa so začeli streljati nazaj.

Ugotovitve preiskave, sodne obdukcije in analiza sledov po besedah Božičnika kažejo, da je bil najprej v obraz zadet 27-letni sopotnik v seatu, pozneje pa še 22-letnik, ki je bil glavna tarča napada in je v streljanju tudi umrl.

Pilinger je po dejanju pobegnil, policiji pa se je predal v nedeljo zjutraj. Danes so ga po Božičnikovih besedah pripeljan pred sodnika, ki je zanj odredil pripor. Kazenska ovadba ga bremeni umora 22-letnika in poskusa uboja 27-letnika.

Prostost je policija v ponedeljek zvečer odvzela tudi 20-letnemu vozniku audija. Osumljen je umora in poskusa uboja v sostorilstvu. Trenutno je še v policijskem pridržanju, o privedbi na sodišče bo odločalo novomeško tožilstvo.

Poleg 27-letnega sopotnika v seatu sta bili poškodovani še dve osebi v audiju, in sicer 26-letnica, Pilingerjeva partnerica, in 19-letnik. Oba je 20-letni voznik audija takoj po dogodku odpeljal na novomeški urgentni center. Sledil mu je seat s hudo poškodovanim 27-letnikom. Ubitega 22-letnika pa je policija našla na robu ceste v Brezju. 26-letnico še vedno hudo poškodovano zdravijo v novomeški bolnišnici, 19-letnika so po zdravniški oskrbi izpustili domov, hudo poškodovanega 27-letnika pa zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Po Božičnikovih besedah vse kaže, da je bil motiv za dejanje ljubosumje, saj naj bi Pilingerjeva partnerka pred tem preko Facebooka vzpostavila stike z ubitim 22-letnikom. Preiskava sicer še ni končana, zato policija morebitne očividce še vedno poziva, naj podajo morebitne informacije.

25-letnika je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ropov, groženj in telesnih poškodb ter različnih prekrškov s področja javnega reda, 20-letnika pa za različna premoženjska kazniva dejanja. Tudi pokojnega je policija obravnavala za večje število predvsem nasilnih kaznivih dejanj.

Po besedah vodje novomeškega operativno-komunikacijskega centra Roberta Perca je romsko naselje Brezje eno varnostno bolj obremenjenih območij v Novem mestu. Glede romskih naselij v Novem mestu na splošno pa je ocenil, da glede na število "klicev na številko 113 ne napredujemo v pravo smer".

Je pa Perc na novinarski konferenci izpostavil, da vseh Romov ne gre metati v isti koš. "Imamo tudi pozitivne zglede. Med drugim imamo tudi na policijski upravi zaposlena dva, ki izhajata iz etnične skupnosti in se vključujeta v delo v romskih naseljih," je dejal. "Bo pa treba prehoditi še veliko poti, da bomo dosegli boljše stanje varnosti," je dodal.