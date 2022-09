V streljanju na Dolenjskem umrl 22-letnik, osumljenca našli in prijeli

Mirna Peč, 4. septembra - V soboto okoli 22. ure je pri Brezju na glavni cesti Mirna Peč-Novo mesto prišlo do streljanja. Po podatkih policije se je zgodil umor, in sicer naj bi 25-letnik iz Brezja ustrelil 22-letnika iz okolice Novega mesta. Ranjene so bile še tri osebe. Osumljenec Mirko Pilinger je s kraja dogodka pobegnil, policisti so ga izsledili danes zjutraj.