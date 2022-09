V nuklearki v Zaporožju odklopili zadnji delujoči reaktor

Zaporožje, 5. septembra - Zadnji delujoči reaktor jedrske elektrarne v Zaporožju so zaradi požara po obstreljevanju odklopili iz omrežja, so danes sporočili iz ukrajinskega državnega operaterja Energoatom. Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borell je novico označil za zaskrbljujočo in dejal, da se mora "jedrska igra na srečo končati".