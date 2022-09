Sindikat Mladi plus v boj zoper oštevilčevanje kurirjev

Ljubljana, 2. septembra - Sindikat Mladi plus je danes v Ljubljani preprečil razdeljevanje identifikacijskih številk dostavljalcem hrane. V upanju, da se bodo kurirji organizirali in nastopili proti "žigosanju", jih zvečer vabijo na sestanek. Korporaciji Wolt in Glovo ob tem pozivajo k vzpostavitvi poštenega poslovnega modela, Mol pa k ureditvi kolesarske infrastrukture.