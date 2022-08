Unicef: Zaradi vojne v Ukrajini ubitih ali ranjenih najmanj 972 otrok

New York, 22. avgusta - Zaradi vojne v Ukrajini je bilo v preteklih šestih mesecih ubitih ali ranjenih vsaj 972 otrok, kar je v povprečju pet otrok na dan, je danes opozoril Unicef. Otroci, ki bežijo pred nasiljem, so izpostavljeni tudi velikemu tveganju, da se bodo ločili od svoje družine, pa tudi nasilju, zlorabam, spolnemu izkoriščanju in trgovini z ljudmi.