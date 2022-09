Ranjeni v streljanju na Dolenjskem še vedno na zdravljenju, osumljenec v policijskem pridržanju

Novo mesto, 5. septembra - Vse tri osebe, ki so bile ranjene v sobotnem večernem streljanju pri Brezju na glavni cesti Mirna Peč-Novo mesto, so še vedno na zdravljenju, a niso v smrtni nevarnosti. Tudi osumljenec ostaja v policijskem pridržanju, policija ima do torka zjutraj čas, da ga privede pred preiskovalnega sodnika, so za STA pojasnili na PU Novo mesto.