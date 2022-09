V Slovenijo prihaja nov ponudnik pretočnih vsebin SkyShowtime

Ljubljana, 5. septembra - Do prvega četrtletja leta 2023 bo na trgih srednje Evrope, tudi Slovenije, začel delovati nov ponudnik pretočnih vsebin SkyShowtime. V ponudbi storitve SkyShowtime bodo naročnikom na voljo filmi, kot so Top Gun: Maverick, Jurski svet: Prevlada in Minioni. Natančne datume začetkov pretakanja in cene bodo objavili v prihodnjih mesecih.