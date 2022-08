Disney v drugem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 11. avgusta - Ameriški zabaviščni velikan Disney je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani povečal čisti dobiček in prihodke. To se je zgodilo predvsem po zaslugi 72-odstotne rasti prihodkov v dejavnosti zabaviščni parki, križarjenj in hotelirstva.