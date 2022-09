Banka Slovenije: V tretjem četrtletju znaki upočasnitve rasti

Ljubljana, 5. septembra - Gospodarske razmere so v Sloveniji v drugem četrtletju ostale ugodne, v tretjem četrtletju pa so se pojavili znaki upočasnitve gospodarske rasti. "Povprečje kratkoročnih modelskih ocen za tretje četrtletje nakazuje upočasnitev četrtletne rasti BDP na še vedno solidnih 0,3 odstotka," so zapisali v Banki Slovenije.