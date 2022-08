Banka Slovenije: Gospodarska gibanja skladna s pričakovanji, obeti negotovi

Ljubljana, 16. avgusta - Gospodarska gibanja so skladna s pričakovanji iz junijske napovedi, so gibanje bruto domačega proizvoda (BDP) v drugem letošnjem četrtletju komentirali v Banki Slovenije. Hkrati pa poudarjajo, da so ob nadaljevanju ruske vojaške agresije obeti bolj negotovi, znižujejo se pričakovanja glede gospodarske rasti v prihodnjem letu.