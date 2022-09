Nevladniki nasprotujejo uporabi živil za gorivo

Bruselj, 5. septembra - Nevladne organizacije, kot so Focus, Oxfam, Deutsche Umwelthilfe in Transport and Environment pred glasovanjem Evropskega parlamenta o zakonu EU o zelenih gorivih, ki bo prihodnji ponedeljek, poudarjajo absurdnost uporabe živil za gorivo v času prehranske krize. Ob tem za torek napovedujejo protest pred Evropskim parlamentom, sporočajo iz Focusa.