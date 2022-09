Svetovne cene hrane peti zaporedni mesec navzdol

Rim, 2. septembra - Svetovne cene hrane so se avgusta še peti mesec zapored nekoliko znižale. Najbolj se je na mesečni ravni pocenilo rastlinsko olje, zaradi nadaljevanja izvoza iz črnomorskih pristanišč v Ukrajini so padle tudi cene pšenice, izhaja iz danes objavljenega poročila Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).