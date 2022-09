Hamas v Gazi usmrtil pet ljudi, tudi domnevna izraelska sodelavca

Gaza, 4. septembra - Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki vlada na območju Gaze, je usmrtilo pet Palestincev, so danes sporočili z notranjega ministrstva gibanja. Dva Palestinca so usmrtili zaradi domnevnega sodelovanja z Izraelom, tri pa so spoznali za krive umora. To so prve usmrtitve v Gazi po letu 2017, poročajo tuje tiskovne agencije.