Newyorške borze končale v rdečem

New York, 2. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Začetni dobički po dobrih podatkih o trgu dela so se razblinili, borze na Wall Streetu pa je v negativno območje potisnilo ponovno zaostrovanje plinske krize v Evropi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zvišali sta se ceni nafte in zlata.