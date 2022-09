Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim napovedale srečanje srbskega in slovenskega predsednika Aleksandra Vučića in Boruta Pahorja ter poročale o evropskem kongresu strokovnjakov za klinično prehrano in presnovo na Hrvaškem, na katerem sodeluje tudi Slovenija, in o mojstrskem tečaju slovenskega kuharja Tomaža Kavčiča v Beogradu.