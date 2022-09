Nekdanjo prvo damo Malezije zaradi korupcije obsodili na 10 let zapora

Kuala Lumpur, 1. septembra - Malezijsko višje sodišče je danes nekdanjo malezijsko prvo damo Rosmah Mansor spoznalo za krivo podkupovanja ter jo obsodilo na 10 let zapora in plačilo 216 milijonov evrov kazni. Obsojena je bila le devet dni po tem, ko je njen mož in nekdanji malezijski premier Nadžib Razak začel prestajati 12-letno zaporno kazen zaradi korupcije.