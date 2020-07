Malezijsko sodišče nekdanjega premierja spoznalo za krivega korupcije

Kuala Lumpur, 28. julija - Nekdanji malezijski premier Nadžib Razak je kriv v vseh sedmih točkah obtožnice v prvem od številnih sojenj zaradi korupcije in zlorabe položaja, je danes odločilo višje sodišče v Kuala Lumpurju in ga obsodilo na 12 let zapora. Nadžib zavrača krivdo, češ da so ga zavedli finančni svetovalci in se namerava pritožiti, poroča britanski BBC.