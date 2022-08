V Ljubljani za nadarjene dijake in študente 90 štipendij

Ljubljana, 31. avgusta - Mestna občina Ljubljana (Mol) bo v šolskem letu 2022/2023 nadarjenim dijakom in študentom podelila 90 štipendij. Dijaki se lahko na javni razpis prijavijo do 5. septembra, študenti pa do 5. oktobra 2022. Otrokom iz socialno šibkejših družin pa ob začetku šolskega leta nudijo denarno pomoč, so zapisali v gradivu za medije.