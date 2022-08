V Ljubljani letos predšolski in šolski vzgoji in izobraževanju namenili 32 odstotkov proračuna

Ljubljana, 30. avgusta - V Mestni občini Ljubljana (Mol) bodo letos predšolski in šolski vzgoji in izobraževanju namenili 32 odstotkov proračuna, je na današnji novinarski konferenci dejal župan Zoran Janković. Trenutno potekajo prenove dveh enot vrtcev, ureditev športnega igrišča pri OŠ Vrhovci in izgradnja prizidka k OŠ Sostro. Vsa dela naj bi zaključili do pomladi.