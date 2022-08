Številni so se po 25 letih spomnili Diane

London, 31. avgusta - Danes mineva 25 let od tragične smrti valižanske princese Diane. Na njenem nekdanjem londonskem domu in nad pariškim cestnim predorom, kjer je izgubila življenje, so številni žalujoči v njen spomin danes položili cvetje in se ji poklonili s fotografijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.