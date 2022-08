Spomin na princeso Diano tudi 25 let po njeni smrti ostaja živ

piše Sergeja Kotnik Zavrl

London, 28. avgusta - Spomin na valižansko princeso Diano tudi 25 let po njeni tragični smrti ostaja živ. Nekdaj najbolj priljubljena članica britanske kraljeve družine, nekdanja žena princa Charlesa in mati princev Williama in Harryja, je umrla v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997.