V Ribnici odprli prenovljen bazen in prizidek k osnovni šoli

Ribnica, 31. avgusta - V občini Ribnica so danes slovesno predali namenu obnovljen občinski bazen in prizidek k Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna. Po besedah župana Sama Pogorelca gre za zgodovinski dan za občino, saj jim je uspela dolgo pričakovana obnova bazena, hkrati pa rešujejo tudi več let trajajočo prostorsko stisko osnovne šole.