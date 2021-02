Umrl arhitekt in urbanist Milan Mihelič

Ljubljana, 16. februarja - V 96. letu starosti je v soboto umrl arhitekt in urbanist, akademik Milan Mihelič, so za STA sporočili iz kroga družine. Bil je dinamičen organizator in vsestranski spodbujevalec arhitekturne stroke, zlasti v 60., 70. in 80. letih minulega stoletja. Prejel je številna priznanja, med njimi dve Prešernovi nagradi in Plečnikovo medaljo.