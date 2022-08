Noveli zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se v DZ obeta široka podpora

Ljubljana, 31. avgusta - Koalicijske in opozicijske poslanske skupine so napovedale podporo noveli zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Spremembe predvidevajo, da so gasilske in ostale nevladne organizacije s področja zaščite, varovanja in pomoči dodatno financirane po urah, ki so jih njihovi pripadniki porabili ob aktiviranju državnega načrta.