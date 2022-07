Vlada s finančnim nadomestilom za prostovoljne gasilce in druge prostovoljce

Ljubljana, 22. julija - Vlada je na današnji dopisni seji zagotovila finančna sredstva, ki jih bodo prejeli prostovoljni gasilci in drugi prostovoljci, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu. Nadomestilo znaša 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, in 94,50 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan.