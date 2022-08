Iraški predsednik pozval k predčasnim volitvam za rešitev politične krize

Bagdad, 31. avgusta - Iraški predsednik Barham Saleh je v torek pozval k predčasnim volitvam za končanje politične krize, katere zadnji izraz so bili ponedeljkovi protesti privržencev vplivnega klerika Moktade al Sadra. Ti so namreč prerasli v spopade, ki so terjali več deset življenj. K predčasnim volitvam sicer že več mesecev poziva tudi al Sadr sam.