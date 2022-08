Ob vdoru protestnikov v vladno palačo v Bagdadu več ubitih in ranjenih

Bagdad, 29. avgusta - Dvanajst ljudi je bilo ubitih in več kot 270 ranjenih, ko so podporniki vplivnega iraškega klerika Moktada al Sadra danes vdrli v vladno palačo v močno varovani zeleni coni v Bagdadu, v kateri so vladne institucije in tuja predstavništva. Oblasti so razglasile policijsko uro po vsej državi, saj o protestih poročajo tudi iz drugih iraških mest.