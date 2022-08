Združenja občin za precejšen dvig povprečnin

Ljubljana, 30. avgusta - Vodstva združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije - predlagajo, da se povprečnina za leto 2023 določi v višini 776,4 evra na prebivalca in za leto 2024 v višini 783,03 evra. Želijo si tudi dviga povprečnine za letošnje leto, in sicer s sedanjih 645 evrov na 736,66 evra.