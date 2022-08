Združenja občin so morajo do 1. septembra opredeliti do predloga za določitev višine povprečnine

Dobrovnik, 17. avgusta - Združenja občin se morajo do 1. septembra opredeliti do predloga za določitev višine povprečnine in podati svoje stališče, je ministrica Sanja Ajanović Hovnik spomnila v torkovem pogovoru s pomurskimi župani. Pogovarjali so se tudi o pokrajinski zakonodaji, za katero ministrica meni, da ruši celotni sistem državne uprave, kot jo poznamo.