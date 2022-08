Delo o pomanjkanju družinskih zdravnikov (30. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Anja Intihar v komentarju Minister, tablete proti migreni, prosim piše o tem, da v Sloveniji že več let primanjkuje zdravnikov družinske medicine. Po mnenju avtorice so na slabšem manjši kraji, ki so manj privlačni za mlade specialiste, česar bi se morala zavedati politika, ki bi težavo začela celovito reševati.