Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odprtju 17. Blejskega strateškega foruma (BSF). Udeležila se ga je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je napovedala izreden poseg komisije na trg elektrike. Poročale so tudi o govoru predsednika republike Boruta Pahorja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.