V Iraku na volitvah zmaga šiitskega klerika al Sadra

Bagdad, 12. oktobra - V Iraku je na predčasnih parlamentarnih volitvah v nedeljo glede na začasne rezultate slavilo gibanje šiitskega klerika Moktada al Sadra. Njegovi podporniki so se v ponedeljek zvečer zbrali na ulicah Bagdada, kjer so slavili zmago, mnogi so v rokah vihteli iraško zastavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.