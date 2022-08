Podporniki al Sadra vdrli v vladno palačo v Bagdadu

Bagdad, 29. avgusta - Podporniki vplivnega iraškega klerika Moktada al Sadra so danes vdrli v vladno palačo v močno varovani zeleni coni v Bagdadu, v kateri so številne vladne institucije in tuja predstavništva. Vdor v palačo je sledil al Sadrovi napovedi, da se zaradi nerešljivega političnega zastoja v državi umika iz politike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.