Slovenski center PEN opozarja na škodljivo ravnanje vodstva RTVS

Ljubljana, 29. avgusta - Članice in člani upravnega odbora Slovenskega centra PEN opozarjajo na nesprejemljivo in škodljivo ravnanje trenutnega vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in programskega sveta RTVS. Menijo, da ne delujeta v prid javnosti, temveč po željah in navodilih najmočnejše slovenske opozicijske stranke, so zapisali v javnem pozivu.