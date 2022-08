V EU vse glasnejši pozivi k omejitvi cen elektrike na evropski ravni

Dunaj/Bruselj, 29. avgusta - V Evropski uniji so pozivi k omejitvi cen elektrike na evropski ravni vse glasnejši. Nazadnje je to v nedeljo podprl avstrijski kancler Karl Nehammer, močno pa se za to zavzema tudi belgijska vlada. To bo najverjetneje tudi tema razprav na zasedanju ministrov za energetiko, ki bo po neuradnih informacijah prihodnji teden.