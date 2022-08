Na medgeneracijskem fotografskem natečaju zbrali podobe pomladi

Maribor, 29. avgusta - V razstavišču Karlinia v mariborski Karanteni bodo danes razglasili nagrajence medgeneracijskega fotografskega natečaja Pomladne zgodbe, ki so ga razpisali Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Zveza kulturnih društev Maribor in Hortikulturno društvo Maribor. Z njim so povezali ljubezen do narave s fotografijo.