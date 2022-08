V UGM Prevzetnost in pristranost narodne noše

Maribor, 26. avgusta - V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) danes odpirajo razstavo Prevzetnost in pristranost narodne noše, ki je rezultat sodelovanja z Narodnim muzejem v Pragi in Muzejem Lužiških Srbov v Bautznu v Nemčiji. Jedro je opus slovenskega slikarja Anteja Trstenjaka, ki ga dopolnjujejo dela sodobnih umetnikov Erica Schuetta, Tine Dobrajc in Trine Sondergaard.