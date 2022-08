V slovenski Istri je še naprej treba varčevati z vodo

Koper, 26. avgusta - V slovenski Istri še vedno veljajo omejitve in prepovedi uporabe pitne vode, opozarjajo na Rižanskem vodovodu Koper. Čeprav se je raven podtalnice po dežju v tem tednu nekoliko zvišala, se je povečala tudi poraba, so sporočili. Med razlogi so navedli toplejše vreme in konec kolektivnih dopustov v nekaj podjetjih, ki so med večjimi porabniki.