Dež začasno omilil pomanjkanje vode v slovenski Istri

Koper, 16. avgusta - Podaljšani konec tedna, ki so ga v slovenski Istri pričakovali s strahom, se je iztekel brez redukcij oskrbe s pitno vodo. Poraba se je sicer povečala, a je padlo nekaj dežja, pa tudi s Planinskega polja so pripeljali največ vode doslej. Kljub temu vse omejitve ostajajo v veljavi, so poudarili na Rižanskem vodovodu.