V Inštitutu 8. marec domnevne žrtve spolnega nasilja pozivajo k prijavi

Ljubljana, 22. avgusta - Na najnovejši primer domnevnega spolnega nasilja, o katerem v teh dneh poročajo mediji, potem ko so se na družbenem omrežju Instagram pojavila anonimna pričevanja, so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Direktorica Nika Kovač je na Facebook profilu in ob današnji vložitvi zakonov o brezplačni šolski prehrani omenila možnost pravne pomoči.