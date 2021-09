S projektom do uresničevanja pravic ljudi z ovirami

Slovenj Gradec, 5. septembra - V Slovenj Gradcu je ta teden potekalo prvo srečanje skupnosti Civic Circle, ki ga je pod okriljem projekta myPart organiziral Zavod Risa. Cilj omenjenega projekta je raziskati stanje uresničevanja državljanskih in političnih pravic ljudi z ovirami in potem s pomočjo učnih gradiv privesti do izboljšanja na tem področju.